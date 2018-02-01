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الكسكس المغربي يدخل قائمة التراث العالمي في اليونسكو

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 14:31 الكسكس المغربي يدخل قائمة التراث العالمي في اليونسكو | مجتمع
الكسكس المغربي يدخل قائمة التراث العالمي في اليونسكو
تحرك مجموعة من الباحثين المغاربيين لإعداد ملف وتقديم طلب إلى منظمة اليونيسكو، لضم وجبة ''الكسكس'' إلى قائمة الوجبات والأنظمة الغذائية، التي هي اليوم جزء من التراث العالمي.

''شوف تيفي''

تحرك مجموعة من الباحثين المغاربيين لإعداد ملف وتقديم طلب إلى منظمة اليونيسكو، لضم وجبة ''الكسكس'' إلى قائمة الوجبات والأنظمة الغذائية، التي هي اليوم جزء من التراث العالمي.

وحسب موقع ''روسيا اليوم'' فقد تجاوزت وجبة الكسكس فضاءات الشعوب المغاربية لتصل إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وكان يُعتقد مثلا في فرنسا أن المستوطنين الفرنسيين في المغرب العربي، ومن بعدهم المهاجرين واليهود المغاربيين هم الذين روجوا لهذه الوجبة في فرنسا وبلجيكا وبلدان أوروبية أخرى من خلال مطابخهم الخاصة أو المطاعم التي فتحوها في هذه البلدان.

وأوضح الموقع الروسي أن ''الكسكس'' دخل من المنطقة المغاربية إلى أوروبا مع دخول العرب والمسلمين إلى أوروبا عبر الأندلس منذ القرن الثامن الميلادي.

تجدر الإشارة إلى أن وجبة ''الكسكس''، تعتبر من بين أشهر الوجبات المغربية التي حاولت بعض البلدان المغاربية نسبها لها وخاصة الجزائر التي أكدت وسائل إعلامها في العديد من المرات بأنها وجبة جزائرية.

‫شوف تيفي

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