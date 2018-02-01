هذه هي حقيقة السطو على وكالة بنكية بالرباط ﻿

نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، الخبر الذي نشرته جريدة وطنية والتي زعمت فيه تسجيل عملية سطو مسلح على وكالة بنكية بمدينة الرباط، كما تفند أيضا ما تم الترويج له من أن هذه العملية أفرزت حالة رعب وفزع

"شوف تيفي"

نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، الخبر الذي نشرته جريدة وطنية والتي زعمت فيه تسجيل عملية سطو مسلح على وكالة بنكية بمدينة الرباط، كما تفند أيضا ما تم الترويج له من أن هذه العملية أفرزت حالة رعب وفزع في صفوف مستخدمي الوكالة، بعدما أشهر الجاني المزعوم سكينا داخل الوكالة.

وووفق بيان حقيقة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، يومه الأربعاء، فإنه وتنويرا للرأي العام، واعتبارا لكون هذا الخبر زائف وعار من الصحة ويمس بالشعور بالأمن لدى المواطنين وزبائن الوكالة البنكية، فإن ولاية أمن الرباط تحرص على التأكيد على أن مصالحها لم تسجل نهائيا أية قضية مماثلة، ولم تباشر أي تحقيق في نازلة من هذا القبيل.

وأكدت ولاية أمن الرباط أن القضية الوحيدة التي سجلتها مصالحها مؤخرا ولها علاقة بالمجال البنكي، تتعلق بخلاف بين زبونين حول عملية سحب من الشباك الأوتوماتيكي، وهي القضية التي وقعت خارج الوكالة البنكية، وتم فتح بحث قضائي فيها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وشددت ولاية أمن الرباط على أن الاجتماع الذي تحدث عنه خبر "السطو الوهمي" هو اجتماع دوري واعتيادي، ألفت فرق الشرطة القضائية على عقده في جميع ولايات الأمن لتدارس تطورات الأبحاث الجنائية، ونفت في المقابل باقي المزاعم والادعاءات المنشورة.