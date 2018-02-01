عاجل..هذا هو جديد الفرمليات اللي صورو مريض كيمارس العادة السرية وسط المستشفى بالجديدة ﻿

في جديد الممرضتين المتورطتين في تصوير مريض وهو يمارس العادة السرية داخل مستشفى محمد الخامس بالجديدة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الممرضة القاصرة البالغة من العمر 17 سنة، ستمثل غدا الخميس، أمام

"شوف تيفي"

في جديد الممرضتين المتورطتين في تصوير مريض وهو يمارس العادة السرية داخل مستشفى محمد الخامس بالجديدة، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الممرضة القاصرة البالغة من العمر 17 سنة، ستمثل غدا الخميس، أمام القاضي بالمحكمة الابتدائية بنفس المدنية.

وأوضح المصدر ذاته بأن الممرضة الثانية، تم تحديد تاريخ 26 فبراير الجاري من أجل مثولها أمام القاضي بالمحكمة المذكورة.

تجدر الإشارة إلى أن مقطع فيديو صادم، هز مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسابيع، يظهر شخصا مريضا يمارس العادة السرية، وهو يتعرض للإهانة والسب من ممرضتين متدربتين.