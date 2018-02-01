صغرور يحارب بودريقة ويدعم أخ مريم بنصالح ﻿

يتجه محمد ضغرور منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، نحو الإطاحة بمحمد بودريقة المرشح لخلافة سعيد حسبان خلال الجمع العام الاستثنائي المقرر يوم 28 من شهر فبرايرالجاري.

'' شوف سبور''

يتجه محمد ضغرور منخرط داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، نحو الإطاحة بمحمد بودريقة المرشح لخلافة سعيد حسبان خلال الجمع العام الاستثنائي المقرر يوم 28 من شهر فبرايرالجاري.

وحسب مصادر رجاوية من داخل القلعة، فإن صغرور يسعى لتعبئة حوالي 12 منخرطا ضد بودريقة والترويج لمترشح جديد ويتعلق الأمر بأخ مريم بنصالح، موضحة أن اجتماع المنخرطين والمقرر يوم الجمعة المقبل للإعلان عن لائحة محمد بودريقة سيعرف ترشح شخصية جديدة الشيء الذي قد يساهم في بقاء حسبان على رئاسة الفريق.

ومن جهة أخرى ذات المصادر الرجاوية أنه بعد الفوز في الديربي والتتويج بلقب كأس العرش إضافة إلى احتلال الرتبة الثانية في البطولة الاحترافية سيعقد مأمورية باقي المنخرطين للإطاحة بسعيد حسبان.