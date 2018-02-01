سلامي يدرب منتخبا جديدا ﻿

تتجه الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، إلى تفعيل تشكيل منتخب رديف يدربه جمال السلامي خلال الاجتماع المرتقب للإدارة التقنية الوطنية الأسبوع المقبل.

شوف سبور

تتجه الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، إلى تفعيل تشكيل منتخب رديف يدربه جمال السلامي خلال الاجتماع المرتقب للإدارة التقنية الوطنية الأسبوع المقبل.

وعلمت « الصباح » أن الإدارة التقنية قررت تفعيل تشكيل المنتخب الرديف من لاعبي المنتخب المحلي الذي خاض بطولة إفريقيا للاعبين المحليين وبعض المحترفين الذين لم يستدعهم هيرفي رونار.

ويأتي قرار الإدارة التقنية انسجاما مع التصور الذي رسمته رفقة رونار سيما أن المنتخب الرديف يشكل رافدا للمنتخب الأول للوقوف على إمكانيات بعض اللاعبين.

وارتأت الإدارة التقنية عدم ترك الفراغ أمام لاعبي المنتخب المحلي بعد انتهاء مهمته الحالية بتتويجه ببطولة إفريقيا إضافة إلى الحفاظ على القاعدة الأساسية للمنتخب الأول فيما يتعلق بالمحترفين.