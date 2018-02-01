 حصري وبالفيديو.. الشيخ الكتاني يُفجرها في عيد الحب: ''عيد الحب جاي من الزنا كيفاش غادي نحتافلو بيه و حنا مسلمين..'' ﻿
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حصري وبالفيديو.. الشيخ الكتاني يُفجرها في عيد الحب: ''عيد الحب جاي من الزنا كيفاش غادي نحتافلو بيه و حنا مسلمين..''

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 12:14 حصري وبالفيديو.. الشيخ الكتاني يُفجرها في عيد الحب: عيد الحب جاي من الزنا كيفاش غادي نحتافلو بيه و حنا مسلمين.. | مجتمع
حصري وبالفيديو.. الشيخ الكتاني يُفجرها في عيد الحب: ''عيد الحب جاي من الزنا كيفاش غادي نحتافلو بيه و حنا مسلمين..''
كشف الشيخ حسن الكتاني،عن عدم جواز الاحتفال بما يسمى بـ ''عيد الحب''، يومه الأربعاء الموافق لـ 14 فبراير، لأنه في نظره احتفال له جذور نصرانية وقومية أوروبية لا علاقة لها بالدين الإسلامي.

''شوف تيفي'':

كشف الشيخ حسن الكتاني،عن عدم جواز الاحتفال بما يسمى بـ ''عيد الحب''، يومه الأربعاء الموافق لـ 14 فبراير، لأنه في نظره احتفال له جذور نصرانية وقومية أوروبية لا علاقة لها بالدين الإسلامي.

وأوضح الكتاني في اتصال له مع ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، أن عيد الحب مأخوذ من قصة لا يعرف إن كانت واقعية، تشير إلى أن راهبا نصرانيا يدعى ''سان فلانتان '' زنا فتم قتله يوم 14 فبراير، ومنذ ذلك الحين بدأ الاحتفال بعيد الحب والغرام.

وأكد الكتاني بأن المجتمع المغربي،بدء في الاحتفال بهذا العيد منذ 10 سنوات، مشيرا إلى أن الأصل في الإسلام، يؤكد عدم جواز الاحتفال بأعياد باقي أمم الأرض لأن العيد هو شخصية الأمة، والرسول ''صلى الله عليه وسلم''، قال بعد دخوله المدينة المنورة ووقوفه على احتفال الأنصار بأعياد من الجاهلية: '' إن الله قد أبدلكم يومين خير منهما هما الأضحى والفطر''، وبالتالي لا يجوز بتاتا الاحتفال بعيد الحب أو بأي عيد غير العيدين المذكورين ''عيد الأضحى والفطر''.

وأكد الكتاني بأن هذا العيد له جذور نصرانية وجذور قومية وأوروبية، والأمة مستلبة تتشبه بالأقوى وتعتبره قدوة وتحتفل بأعيادهم والدليل هو عدم الاحتفال بأعياد الشعوب الأضعف كالأفارقة والهنود، خاتما كلامه بالإشارة إلى أن الأمة ''أمة طفولية التفكير''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عيد الحب الشيخ حسن الكتاني المدينة المنورة

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