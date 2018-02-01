 رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية : الحكم القضائي باستعمال اللغة العربية في الإدارات المغربية انتصار للقوانين وللدستور ﻿
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رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية : الحكم القضائي باستعمال اللغة العربية في الإدارات المغربية انتصار للقوانين وللدستور

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 11:47 رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية : الحكم القضائي باستعمال اللغة العربية في الإدارات المغربية انتصار للقوانين وللدستور | مجتمع
رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية : الحكم القضائي باستعمال اللغة العربية في الإدارات المغربية انتصار للقوانين وللدستور
استطاعت اللغة العربية أن تكسب معركتها، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أخيرا، حكما قضائيا يقضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارات المغربية.

شوف تيفي:

 

استطاعت اللغة العربية أن تكسب معركتها، بعدما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أخيرا، حكما قضائيا يقضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية في الإدارات المغربية.

وفي هذا الإطار اعتبر فؤاد بوعلي، أن هذا الحكم القضائي هو انتصار للقضاء المغربي و للدستور والقوانين المغربية التي تقر بأهمية اللغة العربية، ودعوة لمجموعة من مختلف الفعاليات المدنية والجمعوية من أجل سلوك نبيل للمرافعة القانونية على رسمية اللغة العربية، وعلى أحقية المغاربة في أن يخاطبوا بلغتهم الرسمية وليس بلغة دولة أخرى، موضحا أن أبسط الأبجديات القانونية تقول بأن رسمية اللغة العربية تعني استعمالها في الشأن العام وفي الإدارة وفي التعليم وفي الإعلام...إلخ،

من جانب آخر يؤكد فؤاد بوعلي أن الإدارة المغربية هي ملزمة بتطبيق المسطرة القانونية، رغم أن هذا التطبيق سيكون مساره طويلا، يقول المتحدث "هذا قدرنا وهذه معركتنا، التي سنخوضها حتى النهاية، من أجل فرض اللغة العربية لغة رسمية للتواصل داخل الشأن العام وداخل الإدارة" مبرزا أن الأهم هو البدء بالطريقة الصائبة، وأن الائتلاف الوطني سيتخذ مجموعة من القرارات، خلال الأيام المقبلة حول الموضوع.

 

 

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شــــوف المغرب محكمة الاستئناف الحكم القضائي

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