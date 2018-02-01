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حقوقية تطالب بإيجاد الحلول لنساء معبر سبتة

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 11:44 حقوقية تطالب بإيجاد الحلول لنساء معبر سبتة | مجتمع
حقوقية تطالب بإيجاد الحلول لنساء معبر سبتة
طالبت سميرة قاسيمي، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب بتطوان، الحكومة بأن تجد حلولا مستعجلة للنساء الحمالات في المركز الحدودي المغربي لباب سبتة، مستنكرة موقف المسؤولين الذين يصرحون في أكثر من

شـــوف تيفي:

طالبت سميرة قاسيمي، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب بتطوان، الحكومة بأن تجد حلولا مستعجلة للنساء الحمالات في المركز الحدودي المغربي لباب سبتة، مستنكرة موقف المسؤولين الذين يصرحون في أكثر من مناسبة بأن هؤلاء النسوة الحمالات هن من يذهبن إلى المعبر بمحض إرادتهن.

وكشفت سميرة قاسيمي أن معبر سبتة يشهد ازدحاما شديد الخطورة على النساء المغربيات اللواتي اضطررن بسبب الحاجة والفقر إلى اللجوء إلى مهنة الحمالات، من أجل تدبير قوت أسرهن، موضحة أن الأمر لم يعد يقتصر على نساء المنطقة فحسب بل هناك توافد نساء ورجال من مدن مغربية عديدة، الذين يقيمون في تطوان ثم يتجهون إلى سبتة من أجل تحميل البضائع، ما جعل الوضع يتفاقم في المعبر ووقوع حالات وفيات، كما حدث أخيرا حيث توفيت سيدتان إثر التدافع والازدحام .

وفي السياق نفسه طالبت الناشطة الجمعوية من المسؤولين بخلق فرص عمل لهؤلاء النساء الفقيرات على غرار ما قامت به الحكومة مع الباعة المتجولين والفراشة بمدينة تطوان، الذين استفادوا من محلات تجارية لبيع سلعهم عوض افتراشها على الأرض.

 

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