أندية عربية تتسابق للفوز بعقد أيوب الكعبي ﻿

عبرت مجموعة من الأندية العربية عن رغبتها في الفوز بعقد مهاجم فريق نهضة بركان وهداف بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، أيوب الكعبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

" شوف سبور"

عبرت مجموعة من الأندية العربية عن رغبتها في الفوز بعقد مهاجم فريق نهضة بركان وهداف بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، أيوب الكعبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل كل من فريقي العين والجزيرة الإماراتيين، في محاولة للفوز بعقد الكعبي بعد أدائه المميز ضمن منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، "الشان"، التي توج بها مؤخرا أسود الأطلس بمدينة الدار البيضاء.

تجدر الإشارة إلى أن الكعبي توج في كأس إفريقيا بلقب هداف النسخة الخامسة برصيد 9 أهداف وأحسن لاعب في مباراة نصف النهائي أمام منتخب ليبيا.





