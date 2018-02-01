دعم الأسرة الفقيرة بألف درهم في الشهر سيكرس نفس اختلالات ''راميد'' ﻿

انتقد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك المغربي في تصريح لـ ''شوف تيفي''، قرار الحكومة الرامي إلى منح ألف درهم لكل عائلة شهريا في حدود مليون عائلة.

شــوف تيفي:

انتقد بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك المغربي في تصريح لـ ''شوف تيفي''، قرار الحكومة الرامي إلى منح ألف درهم لكل عائلة شهريا في حدود مليون عائلة.

هذا الدعم المباشر في حال تطبيقه يعادل 12 مليارا سيقابله رفع الدعم عن صندوق المقاصة. واصفا إياه بالقرار غير المنطقي ومتسائلا في الآن نفسه: كيف يمكن تحديد هوية الفقير في الشعب المغربي؟، واعتبر الخراطي أن هذه القرارات تخدم جهة معينة ولا تخدم التنمية الوطنية وتظل مجرد حل سياسي يحمل بين طياته أغراضا سياسة. وفيما يخص الاستهلاك يرى الخراطي أن الحكومة المغربية تطبق ما قرره صندوق النقد الدولي لتفقير الفقراء وإضعاف القدرة الشرائية للمستهلك، هذه الأخيرة التي أضحت في حالة كارثية، ولعل إقبال المغاربة الكبير على القروض البنكية أكبر دليل على ذلك، فالمواطن المسكين''يحفر حفرة ليسد حفرة مثلها''.

ويعتقد الخراطي أن هذا الدعم المزعوم سيخلق حيفا كبيرا بين الساكنة وسيعرف نفس اختلالات ''الراميد''، فالجميع سيرغب في الاستفادة من المبلغ المقدم. مقترحا خلق فرص للشغل عوض توزيع النقود.

وخلص الخراطي إلى أن الحكومة المغربية تتجه صوب خوصصة الثروة وتوزيع الفقر على المواطن.