حصري.. تفاصيل مثيرة خاصة بـ ''مول الكانيطة'' ﻿

في جديد ''مول الكانيطة''، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة بأن حياته، تحولت في الآونة الأخيرة إلى جحيم بسبب مشاكله مع زوجته التي اضطرت إلى مغادرة منزل الأسرة والذهاب إلى منزل والديها.

''شوف تيفي''

في جديد ''مول الكانيطة''، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة بأن حياته، تحولت في الآونة الأخيرة إلى جحيم بسبب مشاكله مع زوجته التي اضطرت إلى مغادرة منزل الأسرة والذهاب إلى منزل والديها.

وأوضح المصدر ذاته إلى أن سبب المشاكل بين ''مول الكانيطة'' البالغ من العمر حوالي 27 سنة وزوجته، كان بسبب اعتقاد هذه الأخيرة، ارتباطه بسيدة أخرى نظرا لرفضه القيام بمعاشرتها، مشيرا إلى أنه كان معروفا بالحي الذي يقطن به بهدوئه وبعدم اختلاطه مع جيرانه والقاطنين بالحي.

وأشار ذات المصدر إلى أن ''مول الكانيطة''، ينحدر من منطقة أولاد سبيطية، ويعمل في مجال صناعة دمى عرض الأزياء، مبرزة بأنه ينتمي لأسرة متوسطة، ويعمل والده في مجال البناء.