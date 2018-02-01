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محكمة بولونية تقرر إيداع أحد مواطني البلد بالسجن بعد محاولته الاعتداء على ثلاثة مغاربة

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 10:26 محكمة بولونية تقرر إيداع أحد مواطني البلد بالسجن بعد محاولته الاعتداء على ثلاثة مغاربة | حوادث و حقوق
محكمة بولونية تقرر إيداع أحد مواطني البلد بالسجن بعد محاولته الاعتداء على ثلاثة مغاربة
قررت محكمة بولونية ، اليوم الأربعاء ، إيداع أحد مواطني البلد بالسجن ، على ذمة التحقيق ، بعد محاولته الاعتداء على ثلاثة مواطنين مغاربة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

قررت محكمة بولونية ، اليوم الأربعاء ، إيداع أحد مواطني البلد بالسجن ، على ذمة التحقيق ، بعد محاولته الاعتداء على ثلاثة مواطنين مغاربة.

فقد أمرت محكمة بولونية في مدينة غنيزنو (غرب بولونيا) اعتقال مواطن بولوني (33 سنة) لمدة ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق، يشتبه في قيامه ب"تهديد ثلاثة مواطنين مغاربة بالقتل، ونعتهم بكلمات وألفاظ ذات إيحاءات عنصرية تقوم على العرق والدين".

وأشار مكتب المدعي العام البولوني بمدينة غنيزنو اليوم إلى أن الشخص الموقوف "كان يتحوز على بندقية تعمل بالضغط الهوائي، استعملها في تهديد المواطنين المغاربة بالقتل، كما هدد بإحراق المبنى، حيث كان يتواجد المواطنون المغاربة أثناء محاولة الاعتداء ".

وأكد المصدر أن مصالح الأمن أوقفت المتهم الرئيسي في القضية إضافة الى شخص آخر (37 سنة ) كان يرافق الأول أثناء تهجمه على المواطنين المغاربة، وكلاهما كانا في حالة سكر طافح، وذلك بعد تلقيها إشعارا من قبل مالكي أحد المطاعم .

وسيتم توجيه تهم جنائية للمتهم الرئيسي في القضية، منها "محاولة استخدام بندقية هوائية بقصد إيذاء الآخرين، والتهديد بحرمانهم من الحياة أو التسبب في إصابة، ومحاولة الاعتداء على ملك الغير عبر إضرام النار".

و من المتوقع أن توجه له تهم أخرى تتعلق ب"انتهاك سلامة الغير الجسدية والتلفظ بكلمات ذات خلفيات عنصرية، ومحاولة الاعتداء على رجال الشرطة ومنعهم من أداء واجبهم وعملهم" .

ويواجه المتهم، حسب المدعي العام لمدينة غنيزنو، أحكاما بالسجن قد تتجاوز خمس سنوات.

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