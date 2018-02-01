الديربي البيضاوي : أين اختفت 10 آلاف تذكرة ؟ ﻿

تساءلت الجماهير البيضاوية، بعد مرور ثلاثة أيام عن مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء وخصمه الوداد البيضاوي، علما أن مركب محمد الخامس لم يسجل سوى حضور 36 ألف متفرج في الوقت الذي بيعت فيه معظم

" شوف سبور " : رشيد محمودي

تساءلت الجماهير البيضاوية، بعد مرور ثلاثة أيام عن مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء وخصمه الوداد البيضاوي، علما أن مركب محمد الخامس لم يسجل سوى حضور 36 ألف متفرج في الوقت الذي بيعت فيه معظم التذاكر.

وعبرت الجماهير المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن استغرابها لاختفاء التذاكر في مباراة من حجم الديربي، موضحة أن عصابات السوق السوداء فشلت في ترويج التذاكر التي سبق لها أن اقتنتها.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت لصالح النسور بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.





