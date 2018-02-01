70 ألف درهم لتجهيز الأندية المغربية طبيا ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن اللجنة الطبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أجبرت الفرق المغربية الممارسة في القسم الأول والثاني تجهيز طاقمهم الطبي بالأجهزة الضرورية للتدخل

" شوف سبور " : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصادر موثوق بها، أن اللجنة الطبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أجبرت الفرق المغربية الممارسة في القسم الأول والثاني تجهيز طاقمهم الطبي بالأجهزة الضرورية للتدخل الفوري خلال المباريات الرسمية والودية.

وأفادت ذات المصادر، أن 70 ألف درهم هي القيمة المحددة لتجهيز الأطقم الطبية للفرق الوطنية وهي أدنى قيمة مالية حددتها لاقتناء الأجهزة الضرورية.

وحسب ذات المصادر، فهناك لجنة ستزور كل الأندية وملاعبها من أجل التأكد من جاهزية الأندية بالمواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات.