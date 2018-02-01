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قبل مباراة الفتح وفي عز الأزمة.. الحداد يطلب طلبا غريبا من إدارة الوداد

بتاريــخ : 14 فبراير 2018 / 09:35 قبل مباراة الفتح وفي عز الأزمة.. الحداد يطلب طلبا غريبا من إدارة الوداد | سبور
قبل مباراة الفتح وفي عز الأزمة.. الحداد يطلب طلبا غريبا من إدارة الوداد
التمس إسماعيل الحداد لاعب فريق الوداد البيضاوي من الطاقم التقني لفريقه إعفاءه من المشاركة في المباراة التي سيحل فيها فريقه اليوم الأربعاء ضيفا على الفتح الرياضي برسم الجولة 16 من البطولة الوطنية

شوف سبور

 

التمس إسماعيل الحداد لاعب فريق الوداد البيضاوي من الطاقم التقني لفريقه إعفاءه من المشاركة في المباراة التي سيحل فيها فريقه اليوم الأربعاء ضيفا على الفتح الرياضي برسم الجولة 16 من البطولة الوطنية الاحترافية عشية يومه الأربعاء بملعب مولاي الحسن بالرباط.

وحسب ما أفادته يومية المساء لنهار اليوم الأربعاء، فإن الحداد نقل رغبته للطاقم التقني للوداد بعد حادث الاعتداء الذي تعرض له من طرف بعض مناصري الوداد والذين رفع شكاية ضدهم لدى المصالح الأمنية بالدارالبيضاء علما أن الاعتداء طال فقط سيارته الخاصة.

وقال مصدر مطلع للجريدة، أن الحداد برر عدم رغبته في خوض المباراة المذكورة وتعرضه للسب والشتم وانتقادات بخصوص مستواه مع فريقه الحالي بعد مباراة الديربي التي انهزم فيها فريقه الحالي بهدفين لهدف.

هذا وتدخل مسؤولو الوداد من أجل إقناع الحداد بالعدول عن قراره والمشاركة في المباراة المذكورة لحاجة الفريق إلى خدماته في ظل عدم جاهزية مجموعة من لاعبيه الحاليين وأبرزهم محمد أوناجم المصاب.

ووافق الحداد بعد تدخل مسؤولي الوداد على المشاركة في المباراة ملتمسا توفير الحماية له ولباقي زملائه في الفريق في ظل أزمة النتائج التي يعانيها والانتقادات الموجهة للاعبيه من طرف مناصريه علما أن الوداد حصد سبع هزائم خلال مرحلة ذهاب البطولة.

 

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سبور شوف تيفي الوداد البيضاوي إسماعيل الحداد فتح الرباطي

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