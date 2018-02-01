سار للعشاق.. هدية من فيسبوك لمن يعلنون ارتباطهم يوم عيد الحب ﻿

كشف مسؤول بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الموقع سيقدم هدية ''افتراضية'' لمن يعلنون ارتباطهم عاطفيا بتغيير حالتهم الاجتماعية على صفحاتهم الشخصية يوم عيد الحب الذي يحل اليوم الأربعاء 14 فبراير.

"شوف تيفي"

كشف مسؤول بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الموقع سيقدم هدية "افتراضية" لمن يعلنون ارتباطهم عاطفيا بتغيير حالتهم الاجتماعية على صفحاتهم الشخصية يوم عيد الحب الذي يحل اليوم الأربعاء 14 فبراير.

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن أحد مسؤولي فيسبوك، قال إن من يعلنون عن علاقتهم العاطفية يوم عيد الحب "الفالنتاين" سيحصلون على عدة مزايا متعلقة بتغيير طابع تطبيق المحادثة "فيسبوك ماسنجر"، بالإضافة إلى منحهم إيموجي خاص بالمناسبة ذاتها ملحق بأسفل يمين صندوق المحادثة بدلا من أيقونة "الإعجاب" الشهيرة.

وأوضحت الوكالة بأن تفاصيل تطبيق المحادثة ستكون، وفقًا لهذه الميزة المخصصة للمرتبطين في هذا اليوم، أكثر رومانسية، وعلى الرغم من أن بعضا من هذه الخصائص ستتاح لكل من المرتبطين في هذا اليوم وغير المرتبطين، إلا أن من بين الميزات التي سيحظى بها حصريا المرتبطون حديثا أنه سيميز لون صندوق المحادثة مع الشخص الذي يرتبط به المستخدم بلون أخضر.