طقس بارد يصل لناقص ثلاث درجات بهذه المناطق اليوم الخميس ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس البارد شيئا ما بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسفوح الجنوبية-الشرقية مع تكون

''شوف تيفي''



تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس البارد شيئا ما بكل من المرتفعات والمنطقة الشرقية والهضاب العليا والسفوح الجنوبية-الشرقية مع تكون صقيع خلال الصباح والليل.

وستتكون كتل ضبابية محلية، خلال الصباح والليل، بسواحل المحيط الأطلسي والسهول.

كما سيلاحظ انتشار سحب من الأجواء العليا والمتوسطة بجنوب المملكة ومع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، من القطاع الغربي بمنطقة طنجة ومن القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي، ومن القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وستهب من القطاع الشمالي وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 3 و2 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 2 و6 درجات بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية والسايس وسهول تادلة وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الداخلية، وما بين 6 و11 درجة بسهول وسواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و16 درجة بباقي الجهات.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و12 درجة بالمرتفعات وما بين 15 و21 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 21 و27 درجة بكل من الرحامنة وتانسيفت وسوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، هائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.