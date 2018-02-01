عاجل..يوم عيد الحب: الدراسة تتوقف في مجموعة من المدارس بالمغرب ﻿

عاينت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، استجابة الأطر التربوية بمؤسسات تعليمية بالبيضاء، لدعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخوض

''شوف تيفي''

عاينت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الأربعاء، استجابة الأطر التربوية بمؤسسات تعليمية بالبيضاء، لدعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخوض إضراب يومه الأربعاء 14 فبراير لمواجهة الإصرار على مواجهة تفكيك المدرسة العمومية وضرب مكتسبات نساء ورجال التعليم حسب بلاغ المكتب .

وكان بلاغ للمكتب المذكور قد أكد أن سبب الإضراب هو القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين لأن الهدف منه هو الإجهاز على كل الخدمات العمومية والمس بالاستقرار المهني وتفكيك المدرسة العمومية والمس بالاستقرار المهني للشغيلة التعليمية من خلال مدخل تنويع الوضعيات النظامية ومأسسة الهشاشة المهنية.

وأكد المكتب رفضه الشديد لمضامين مشروع القانون الإطار المذكور لأنه يجهز على مجانية التعليم ويرسم تخلي الدولة على أدوارها في تقديم الخدمة العمومية والتنصل من مسؤوليتها الاجتماعية ويمأسس لتفويت المدرسة والتعليم عموما إلى القطاع الخاص وجعله سلعة خاضعة لمنطق السوق.