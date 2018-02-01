القبض على بريطاني ينتمي لشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن بريطاني، يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن القضاء الفرنسي، للاشتباه في

شوف تيفي : و.م.ع

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن بريطاني، يبلغ من العمر 39 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن القضاء الفرنسي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالانتماء لشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه به في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي، حيث تم ضبطه مباشرة بعد وصوله إلى المغرب على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار الدوحة.

وأضاف البلاغ أن إجراءات تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم أوضحت أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في سنة 2014، وأمر أوروبي بإلقاء القبض في سنة 2016، وذلك للاشتباه في تورطه في تهريب المخدرات في عدة دول أوروبية في إطار شبكة إجرامية منظمة.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك تمهيدا للبث في مسطرة تسليمه للسلطات القضائية للدولة الطالبة.