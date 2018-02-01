المجلس الحكومي يناقش ترشيح المغرب لمونديال 2026 ﻿

من المقرر أن ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لمناقشة ملف ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم 2026.

شوف تيفي

من المقرر أن ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة لمناقشة ملف ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم 2026.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي حول معطيات ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم 2026 ومساهمة الأطراف المعنية.

هذا وسيتدارس المجلس إثر ذلك ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأمر بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والثاني بتغيير وتتميم القانون القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التجارة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سينتقل إثر ذلك إلى دراسة بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي برواندا في 15 أكتوبر 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.