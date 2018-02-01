توقيف 3 أشخاص من بينهم قاصر كيروجو الأسلحة البيضاء بكازا ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين 12 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة مشتبه بهم، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في ترويج

شوف تيفي

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين 12 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة مشتبه بهم، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في ترويج أسلحة بيضاء دون سند مشروع.

وحسب البلاغ الصادر من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن مصالح الأمن كانت قد رصدت نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض عصيا كهربائية للبيع للعموم، باشرت على إثرها تحريات ميدانية، مدعومة بخبرات تقنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه به الأول، الذي ضبط وبحوزته أربعة عصي كهربائية، قبل أن يتم توقيف مزوده الرئيسي ومرافقه بحي اسباتة، وبحوزتهما 79 أداة من نفس النوع، بالإضافة إلى مبالغ مالية من متحصلات هذا النشاط غير المشروع.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصر، وذلك رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.