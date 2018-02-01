هذه هي المهلة المحددة لإسبانيا لتفادي الإقصاء من المونديال ﻿

اتفق الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإسباني على تحديد تاريخ 9 أبريل المقبل من أجل انتخاب رئيس جديد خلفا لأنخيل ماريا فيلار وتجاوز الأزمة التي تهدد مشاركته في كأس العالم.

شوف سبور

اتفق الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإسباني على تحديد تاريخ 9 أبريل المقبل من أجل انتخاب رئيس جديد خلفا لأنخيل ماريا فيلار وتجاوز الأزمة التي تهدد مشاركته في كأس العالم.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية، فإن الاتحاد الدولي هدد إسبانيا بمنع مشاركتها في مونديال 2018 إذا استمر تدخل الحكومة في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الإسباني.

وكان الرئيس السابق قد تورط في قضايا فساد فأقيل من رئاسة الاتحاد وقدم إلى العدالة.

هذا وقررت اللجنة المؤقتة لتسيير الاتحاد خلال الاجتماع الذي عقده يوم الإثنين الدعوة إلى انتخابات في 9 أبريل من أجل انتخاب رئيس جديد على أن يتم الإعلان عن الجدول الزمني لهذه الانتخابات في الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة مونديال روسيا أوقعت المغرب مع كل من إيران، البرتغال، وإسبانيا.