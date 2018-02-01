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اجتماع حكومي لحل مشكل الإكراه البدني في ملف « الرادارات »

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 23:04 اجتماع حكومي لحل مشكل الإكراه البدني في ملف « الرادارات » | بوليتيك
اجتماع حكومي لحل مشكل الإكراه البدني في ملف « الرادارات »
دعا محمد أوجار وزير العدل إلى عقد اجتماع حكومي مُصغر أمس الثلاثاء يضم كلا من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية إضافة إلى رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك

شوف تيفي

دعا محمد أوجار وزير العدل إلى عقد اجتماع حكومي مُصغر أمس الثلاثاء يضم كلا من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية إضافة إلى رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي بغرض بحث آليات بديلة عن الإكراه البدني فيما يخص العقوبات المترتبة عن عدم أداء مبالغ مخالفات السير سيما تلك المسجلة بالرادار الثابت.

وأضافت يومية المساء، أن الوزير أوجار قد أجاب نائبا برلمانيا عن موضوع الإكراه البدني بخصوص مخالفات الرادار الثابت الذي أثارته المساء والذي أكد فيه سعي وزارته إلى إجراء أولي ومستعجل بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية يعمل على وضع آلية عملية تمكن المواطنين من أداء ما بذمتهم بمفوضيات الشرطة ومراكز الدرك الملكي تفاديا لاعتقالهم، وهو التدبير نفسه المطبق بالمطارات والموانئ والمنافذ الحدودية حيث تعمل مصلحة الجمارك على استخلاص قيم العقوبات المالية التي يدين بها المحكوم عليهم بالإكراه البدني والمسجلة في حقهم مذكرات بحث بذات الخصوص ما يتيح لهم مغادرة التراب الوطني بكل حرية فور أدائهم ما بذمتهم في عين المكان.

 

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