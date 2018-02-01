فاجعة.. مصرع 22 تلميذا وسائقهم في حادث تصادم مع شاحنة في شمال نيجيريا ﻿

لقي 22 تلميذا وسائقهم مصرعهم الثلاثاء حين اصطدمت حافلتهم بشاحنة في شمال نيجيريا، كما أفاد مسؤول وكالة فرانس بريس.

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لقي 22 تلميذا وسائقهم مصرعهم الثلاثاء حين اصطدمت حافلتهم بشاحنة في شمال نيجيريا، كما أفاد مسؤول وكالة فرانس بريس.

وكان التلاميذ في طريقهم من مدرستهم الثانوية الحكومية في ولاية بوتشي إلى مدينة كانو، في رحلة مدرسية، حين فقد سائق الحافلة التي يستقلونها، السيطرة على عجلة القيادة أثناء محاولته تفادي حفرة في الطريق، بحسب ما أوضح كابيرو داورا المتحدث باسم الهيئة الفدرالية لسلامة الطرق في كانو.

وقال داورا إن ''22 تلميذا لقوا مصرعهم مع سائقهم في التصادم، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة'' في الحادث الذي وقع في بلدة غايا على بعد نحو 50 كلم من كانو، حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء.

وأشار إلى أن ''السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بشاحنة وجها لوجه''.

يشار أن حوادث الطرق شائعة في نيجيريا بسبب سوء وضع الكثير من الطرق وتهور السائقين والقيادة بسرعة فائقة، فضلا عن تهالك كثير من السيارات وتحميل الركاب بشكل أكبر من الطاقة الاستيعابية للسيارات.