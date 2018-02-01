 جوفونتوس يفشل في تحقيق الفوز أمام توتنهام الإنجليزي ﻿
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جوفونتوس يفشل في تحقيق الفوز أمام توتنهام الإنجليزي

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 21:57 جوفونتوس يفشل في تحقيق الفوز أمام توتنهام الإنجليزي | سبور
جوفونتوس يفشل في تحقيق الفوز أمام توتنهام الإنجليزي
فشل فريق جوفونتوس الإيطالي لكرة القدم، قبل قليل، في تحقيق نتيجة الفوز في مباراة ذهاب دور الـ16 من كأس أبطال أوروبا أمام فريق توتنهام بعد تعادله بهدفين لمثلهما، ليتأجل حسم الفريق الصاعد إلى الدور

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فشل فريق جوفونتوس الإيطالي لكرة القدم، قبل قليل، في تحقيق نتيجة الفوز في مباراة ذهاب دور الـ16 من كأس أبطال أوروبا أمام فريق توتنهام بعد تعادله بهدفين لمثلهما، ليتأجل حسم الفريق الصاعد إلى الدور ربع النهائي حتى مباراة العودة في لندن.

وعرفت المباراة تالق المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغوايين الذي سجل هدفين لفريقه الإيطالي في أول 8 دقائق، لكن توتنهام عاد بقوة في المباراة وسجل الهدف الأول عبر هاري كين في الدقيقة 35 ثم كريستيان إريكسين في الدقيقة 71 ليعود بنتيجة ممتازة إلى إنجلترا.

وعرفت المباراة مشاركة المدافع مهدي بنعطية عميد المنتخب المغربي كرسمي في لقاء مثير عرف العديد من فرص التسجيل لكلا الفريقين.

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