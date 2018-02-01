خبر سار للعائلات الفقيرة.. الحكومة غادي تعطي 1000 درهم لمليون عائلة مغربية ﻿

في الوقت الذي تعكف الحكومة على إحصاء الفقراء وإدراجهم في السجل الاجتماعي، أعلن لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة عن استعداد الجهاز التنفيذي لمنح 1000درهم لمليون عائلة

شوف تيفي

في الوقت الذي تعكف الحكومة على إحصاء الفقراء وإدراجهم في السجل الاجتماعي، أعلن لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة عن استعداد الجهاز التنفيذي لمنح 1000درهم لمليون عائلة مغربية وهو ما يمثل ما بين 4 و 5 ملايين مغربي.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن الداودي وفي رده على سؤال يتعلق بمنظومة الدعم أول أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه بعد الانتهاء من تشخيص واقع الدعم فإن الإشكال المطروح يرتبط بغياب وسائل الاستهداف « نحن نتوفر على الاعتمادات المالية وليس لدينا أي مشكل في ذلك لكن المشكل هو أن هذه الأموال يستفيد منها « الغلاظ » وفق تعبيره وبعدما تعالت أصوات بعض النواب مطالبة بتوضيح الجهات التي وصفها بـ « الغلاظ » رد الداودي بأن هؤلاء معروفون.

الوزير سجل أن منح مليون عائلة مغربية 1000 درهم في المتوسط سيمثل حوالي 12 مليار درهم وأضاف ''يجب أن نكون واقعيين وألا نقوم بتغليط المغاربة وأنا مستعد للمثول أمام اللجنة المختصة للحديث عن الجهات التي تستفيد من الدعم على اعتبار أن الفقير لا يستعمل مثلا 100 قنينة غاز في اليوم'' في إشارة من الوزير إلى كبار الفلاحين قبل أن يضيف '' لا يمكن قتل الفلاح لأنه يشغل 10 أو 15 عاملا''.