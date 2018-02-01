 إيقاف ثلاثة أشخاص سرقوا خزنة حديدية بدرب عمر ﻿
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إيقاف ثلاثة أشخاص سرقوا خزنة حديدية بدرب عمر

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 21:22 إيقاف ثلاثة أشخاص سرقوا خزنة حديدية بدرب عمر | حوادث و حقوق
إيقاف ثلاثة أشخاص سرقوا خزنة حديدية بدرب عمر
تمكنت الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بسرقة خزنة حديدية من داخل مستودع تجاري بمنطقة درب عمر بنفس المدينة.

شوف تيفي

تمكنت الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بسرقة خزنة حديدية من داخل مستودع تجاري بمنطقة درب عمر بنفس المدينة.

وأضاف بلاغ من المديربية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أنه جرى توقيف المشتبه بهما الرئيسيين، البالغين من العمر على التوالي 23 و26 سنة، بكل من مدينتي الدار البيضاء وخريبكة، وذلك على خلفية الأبحاث التي أعقبت تسجيل مصالح الأمن لسرقة خزنة حديدية تحتوي على مبلغ مالي قدره 300 مليون سنتيم من داخل المستودع التجاري الذي يعمل به المشتبه بهما، كما تم أيضا توقيف شخص ثالث يشتبه في تورطه في المشاركة في هذا الفعل الإجرامي من خلال كسر أقفال الخزنة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش التي واكبت توقيف المشتبه بهم مكنت من استرجاع جزء مهم من المبلغ المالي المتحصل من السرقة، بالإضافة إلى حجز السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، وبداخلها مجموعة من الوثائق والشيكات البنكية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم إلى العدالة من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك والمشاركة والمساهمة.

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شوف تيفي بلاغ مديرية أمن المغرب سرقة

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