السجن 5 سنوات لمسؤول أمني سابق بتهمة الاختطاف و الاحتجــاز ﻿

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بأحكام تراوحت بين خمس سنوات وثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق أربعة متهمين من بينهم مسؤول أمني

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قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بأحكام تراوحت بين خمس سنوات وثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق أربعة متهمين من بينهم مسؤول أمني سابق ، توبعوا في ملف مرتبط بالاختطاف والاحتجاز والرشوة.

فقد قضت المحكمة في حق المسؤول الأمني السابق (رئيس الدائرة الرابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بسلا سابقا ) بخمس سنوات سجنا نافذا ، وبثلاث سنوات نافذة في حق متهمين اثنين بعد مؤاخذتهم من أجل تهم ''الاختطاف والاحتجاز عن طريق القيام بأعمال تحكمية ماسة بالحرية الشخصية والرشوة '' كل حسب المنسوب إليه ، فيما قضت في حق متهم كان يتابع في حالة سراح مؤقت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ .

وقضت المحكمة أيضا في حق المتهمين الأربعة بأداء تعويض قدره 40 ألف درهم تضامنا لفائدة المشتكي .

وكان أحد الأشخاص قد تقدم بشكاية للنيابة العامة في مواجهة المتهمين تتعلق بالاختطاف والاحتجاز التحكمي والابتزاز والرشوة .