رئيس هذه الدولة يُشجع جيشه على إطلاق النار على مؤخرات النساء وهكذا ردت المنظمات الحقوقية ﻿

في تصريح مثير للجدل، جر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي على نفسه موجة من الانتقاد والجدل ،بعدما قال في وقت سابق إنه يشجع جنود جيش بلاده على إطلاق النار على الأعضاء التناسلية و مؤخرات المتمردات

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في تصريح مثير للجدل، جر رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي على نفسه موجة من الانتقاد والجدل ،بعدما قال في وقت سابق إنه يشجع جنود جيش بلاده على إطلاق النار على الأعضاء التناسلية و مؤخرات المتمردات الشيوعيات لجعلهن ''عديمات الجدوى''.

وأعلنت منظمة ''كاراباتان'' الحقوقية اليسارية، يومه الثلاثاء، أن الرئيس ''صنف نفسه كفاشي يشجع على أسوأ انتهاكات للقانون الانساني الدولي.''

من جانبها قالت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' إن تصريحات دوتيرتي، التي قالها الأسبوع الماضي قبل استسلام متوقع لمتمردين شيوعيين، هي أحدث سلسلة من التصريحات المهينة والمثيرة للجدل بشأن النساء، ''والتي تشجع قوات الأمن على التورط في عنف جنسي خلال النزاعات المسلحة.''