 هذه هي حقيقة عرض كتاب بالمعرض الدولي للكتاب والنشر به خريطة المغرب مبتورة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ملخص مباراه يـ ـوفتـنـوس وثــونثهــام 2-2 جنون حفيظ الدراجي | بووز

ملخص مباراه يـ ـوفتـنـوس وثــونثهــام 2-2 جنون حفيظ الدراجي

تصريح المهدي بنعطية بعد مباراة يوفونتوس 2-2 توتنهام | بووز

تصريح المهدي بنعطية بعد مباراة يوفونتوس 2-2 توتنهام

صــرخة مؤلمة لساكنة دوار مبارك بالقنيطرة..مواطنين عايشين تحت القطرة مع الطوبات وبلا مراحيض | بووز

صــرخة مؤلمة لساكنة دوار مبارك بالقنيطرة..مواطنين عايشين تحت القطرة مع الطوبات وبلا مراحيض

سيدة مُسنة من تازة مُعرضة للتشرد..صحاب الدار كيضربوني و قطعو ليا الماء و الضوء باش نخرج وخا كنخلص واجبتي هاذي 12 العام | بووز

سيدة مُسنة من تازة مُعرضة للتشرد..صحاب الدار كيضربوني و قطعو ليا الماء و الضوء باش نخرج وخا كنخلص

الرميد يعترف و يُهاجم بنكيران بطريقة غير مباشرة..كاين مشكل فحزب العدالة و التنمية و ليس هناك أي حزب مُحصن من خروج بعض قياداته بكلام يؤدي إلى أضرار حكومية | بووز

الرميد يعترف و يُهاجم بنكيران بطريقة غير مباشرة..كاين مشكل فحزب العدالة و التنمية و ليس هناك أي حزب

تيفو جماهير الرجاء الذي استوعب اللاعبون رسالته و أصبحوا يطبقونها في الملعب | بووز

تيفو جماهير الرجاء الذي استوعب اللاعبون رسالته و أصبحوا يطبقونها في الملعب

طريف.. اغنية من شاب مغربي بمناسبة عيد الحب | بووز

طريف.. اغنية من شاب مغربي بمناسبة عيد الحب

محلل bein sport ريال مدريد عاد بقوة دوري أبطال أوروبا محسوم في مدريد | بووز

محلل bein sport ريال مدريد عاد بقوة دوري أبطال أوروبا محسوم في مدريد

رسالة جد مؤثرة من زوج الصحافية اللي توفات من بعد 3 أيام من العرس ديالهم بالغاز لكل العشاق اللي غادي يحتافلو بعيد الحب + الصور | مجتمع

رسالة جد مؤثرة من زوج الصحافية اللي توفات من بعد 3 أيام من العرس ديالهم بالغاز لكل العشاق اللي غادي

ماذا يريد عمو بن كيران؟

هذه هي حقيقة عرض كتاب بالمعرض الدولي للكتاب والنشر به خريطة المغرب مبتورة

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 20:08 هذه هي حقيقة عرض كتاب بالمعرض الدولي للكتاب والنشر به خريطة المغرب مبتورة | مجتمع
هذه هي حقيقة عرض كتاب بالمعرض الدولي للكتاب والنشر به خريطة المغرب مبتورة
كشفت مديرية الكتاب بأن بعض المواقع الإلكترونية، تداولت خبرا عن عرض كتاب ضمن أروقة المعرض الدولي للكتاب والنشر، تظهر فيه خريطة المغرب مبتورة، ولهذا قامت المديرية من خلال لجنة، بمراقبة جميع الكتب

''شوف تيفي''

كشفت مديرية الكتاب بأن بعض المواقع الإلكترونية، تداولت خبرا عن عرض كتاب ضمن أروقة المعرض الدولي للكتاب والنشر، تظهر فيه خريطة المغرب مبتورة، ولهذا قامت المديرية من خلال لجنة، بمراقبة جميع الكتب المعروضة ضمن رواق البيع الخاص بالناشرين، وتأكدت من عدم تواجده في تلك الأروقة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من بيان توضيحي من مديرية الكتاب، أكدت من خلاله أن اللجنة المشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية، قد اشتغلت لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وفق المعايير القانونية المنظمة للمعرض، وتماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات المرتبط به، وكذا بنود قانون الصحافة والنشر، وقامت في هذه الفترة بسحب بعض النسخ التي كانت ستعرض في المعرض.

وذكرت المديرية في بيانها إلى أن اللجنة المذكورة سلفا، تقوم بمراقبة يومية، لمجموع المؤلفات والكتب المعروضة والذي يتجاوز عددها 125 ألف.

و أكدت المديرية سعيها إلى تكريس كل المكتسبات الدستورية والقانونية، تماشيا مع مختلف المعايير الدولية المنظمة لمثل هذه التظاهرات، التي تعتبر حدثا ثقافيا كبيرا واستثنائيا، بالنظر إلى العرض الثقافي وإلى الفضاء الحر للنقاش الذي توفره، مشددة على أن التنظيم مقيد بضوابط قانونية تسهر المديرية على تفعيلها، مبرزة في الوقت نفسه إلى أن الأمر يعد مناسبة لدعوة رجال ونساء الإعلام إلى التأكد من الخبر قبل نشره، مع التقيد بمقتضيات قانون الصحافة والنشر الواجب تطبيقه.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مديرية الكتاب معرض الكتاب خارطة المعرض الدولي للنشر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسالة جد مؤثرة من زوج الصحافية اللي توفات من بعد 3 أيام من العرس ديالهم بالغاز لكل العشاق اللي غادي يحتافلو بعيد الحب + الصور | مجتمع

رسالة جد مؤثرة من زوج الصحافية اللي توفات من بعد 3 أيام من العرس ديالهم بالغاز لكل العشاق اللي غادي يحتافلو بعيد الحب + الصور

القبض على بريطاني ينتمي لشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات | مجتمع

القبض على بريطاني ينتمي لشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات

توقيف 3 أشخاص من بينهم قاصر كيروجو الأسلحة البيضاء بكازا | مجتمع

توقيف 3 أشخاص من بينهم قاصر كيروجو الأسلحة البيضاء بكازا

هام للمغاربة: هذا هو موعد زيادة الساعة الإضافية | مجتمع

هام للمغاربة: هذا هو موعد زيادة الساعة الإضافية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 14 فبراير 2018 | الطقس
منذ 7 دقائق

أحوال الطقس : 14 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 فبراير 2018 | شوف تيفي

متولي يتضامن مع بنحليب وطلال يكشف حقيقة رحيله عن الوداد | بــووز

متولي يتضامن مع بنحليب وطلال يكشف حقيقة رحيله عن الوداد

بالفيديو..1000 درهم لمليون عائلة فقيرة | شوف الصحافة

بالفيديو..1000 درهم لمليون عائلة فقيرة

﻿

آخر المستجدات

ملخص مباراه يـ ـوفتـنـوس وثــونثهــام 2-2 جنون حفيظ الدراجي | بووز
منذ 47 دقيقة

ملخص مباراه يـ ـوفتـنـوس وثــونثهــام 2-2 جنون حفيظ الدراجي

تصريح المهدي بنعطية بعد مباراة يوفونتوس 2-2 توتنهام | بووز

تصريح المهدي بنعطية بعد مباراة يوفونتوس 2-2 توتنهام

صــرخة مؤلمة لساكنة دوار مبارك بالقنيطرة..مواطنين عايشين تحت القطرة مع الطوبات وبلا مراحيض | بووز

صــرخة مؤلمة لساكنة دوار مبارك بالقنيطرة..مواطنين عايشين تحت القطرة مع الطوبات وبلا مراحيض

سيدة مُسنة من تازة مُعرضة للتشرد..صحاب الدار كيضربوني و قطعو ليا الماء و الضوء باش نخرج وخا كنخلص واجبتي هاذي 12 العام | بووز

سيدة مُسنة من تازة مُعرضة للتشرد..صحاب الدار كيضربوني و قطعو ليا الماء و الضوء باش نخرج وخا كنخلص

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.