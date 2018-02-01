هذه هي حقيقة عرض كتاب بالمعرض الدولي للكتاب والنشر به خريطة المغرب مبتورة ﻿

كشفت مديرية الكتاب بأن بعض المواقع الإلكترونية، تداولت خبرا عن عرض كتاب ضمن أروقة المعرض الدولي للكتاب والنشر، تظهر فيه خريطة المغرب مبتورة، ولهذا قامت المديرية من خلال لجنة، بمراقبة جميع الكتب

''شوف تيفي''

كشفت مديرية الكتاب بأن بعض المواقع الإلكترونية، تداولت خبرا عن عرض كتاب ضمن أروقة المعرض الدولي للكتاب والنشر، تظهر فيه خريطة المغرب مبتورة، ولهذا قامت المديرية من خلال لجنة، بمراقبة جميع الكتب المعروضة ضمن رواق البيع الخاص بالناشرين، وتأكدت من عدم تواجده في تلك الأروقة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بنسخة من بيان توضيحي من مديرية الكتاب، أكدت من خلاله أن اللجنة المشتركة بين مختلف القطاعات الحكومية، قد اشتغلت لمدة ثلاثة أشهر، وذلك وفق المعايير القانونية المنظمة للمعرض، وتماشيا مع مقتضيات دفتر التحملات المرتبط به، وكذا بنود قانون الصحافة والنشر، وقامت في هذه الفترة بسحب بعض النسخ التي كانت ستعرض في المعرض.

وذكرت المديرية في بيانها إلى أن اللجنة المذكورة سلفا، تقوم بمراقبة يومية، لمجموع المؤلفات والكتب المعروضة والذي يتجاوز عددها 125 ألف.

و أكدت المديرية سعيها إلى تكريس كل المكتسبات الدستورية والقانونية، تماشيا مع مختلف المعايير الدولية المنظمة لمثل هذه التظاهرات، التي تعتبر حدثا ثقافيا كبيرا واستثنائيا، بالنظر إلى العرض الثقافي وإلى الفضاء الحر للنقاش الذي توفره، مشددة على أن التنظيم مقيد بضوابط قانونية تسهر المديرية على تفعيلها، مبرزة في الوقت نفسه إلى أن الأمر يعد مناسبة لدعوة رجال ونساء الإعلام إلى التأكد من الخبر قبل نشره، مع التقيد بمقتضيات قانون الصحافة والنشر الواجب تطبيقه.