حصري.. هذا ما دار بين إسماعيل الحداد والمكتب المسير للنادي ﻿

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها، أن إسماعيل الحداد مهاجم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عبر لمسؤولي النادي أنه غير راض عن الخسارة التي لحقته أمام غريمه التقليدي الرجاء برسم مؤجل الجولة 10 من

شوف سبور : رشيد محمودي

علمت شوف سبور من مصادر موثوق بها، أن إسماعيل الحداد مهاجم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، عبر لمسؤولي النادي أنه غير راض عن الخسارة التي لحقته أمام غريمه التقليدي الرجاء برسم مؤجل الجولة 10 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأفادت ذات المصادر، أنه مباشرة بعد الحصة التدريبية ليومه الثلاثاء، أسر الحداد لبعض أعضاء المكتب الذين حضروا الحصة التدريبية ، بأنه غاضب عن الخسارة كباقي الوداديين، لأنه يعتبر نفسه وداديا حتى النخاع مؤكدا لهم أنه فضل عرض فريقه الأم على العديد من العروض سابقا حين كان لاعبا للحسنية، إلا أنه يرفض أن يُتّهم بالمتخادل، أو المتهاون عكس الوجه الذي ظهر به في مباريات المنتخب المحلي.

وشدد الحداد على أن العياء نال منه، داعيا الجماهير الودادية الحقيقية بأن تلتف حول الفريق، وأن لا تصغي إلى كل ما ينقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.