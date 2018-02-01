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قبل مونديال روسيا.. رونار يستبعد هؤلاء اللاعبين من القائمة

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 19:15 قبل مونديال روسيا.. رونار يستبعد هؤلاء اللاعبين من القائمة | سبور
قبل مونديال روسيا.. رونار يستبعد هؤلاء اللاعبين من القائمة
أغلق الناخب الوطني هيرفي رونار بشكل رسمي ملفي اللاعبين أدم ماسينا الظهير الأيسر لفريق بولونيا الإيطالي ونظيره في فريق ليل الفرنسي كيفن مالكويت.

شوف سبور

أغلق الناخب الوطني هيرفي رونار بشكل رسمي ملفي اللاعبين أدم ماسينا الظهير الأيسر لفريق بولونيا الإيطالي ونظيره في فريق ليل الفرنسي كيفن مالكويت.

ورغم أن المنتخب الوطني في حاجة ماسة إلى ظهيرين من مستوى عال سواء كمدافع أيمن أو مدافع أيسر إلا أن رونار آثر التراجع بشكل كلي عن الاهتمام بهذين اللاعبين، حسب ما كشفت عنه يومية المساء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن اللاعبين لم يبديا أي اهتمام كبير في تمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات القارية القادمة رغم المجهود المبذول من قبل رونار لإقناع الإسمين في وقت سابق.

وكان رونار قد حدد في وقت سابق المعايير التي يعتمدها لاختيار لاعبي المنتخب الوطني إلى مستوى اللاعب ومردوده التقني ثم البطولة التي يلعب فيها والتي يجب أن تكون من البطولات الأقوى في العالم والتي تعتمد نهجا تقنيا يسهل عليه كمدرب العمل إلى جانب الحالة النفسية للاعب إذ يجب حسب رونار أن يكون اللاعب على استعداد تام لحمل قميص المنتخب الوطني وفق أسس الروح الوطنية وهو المعيار الاخير الذي يغيب في حالتي ماسينا ومالكويت.

 

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