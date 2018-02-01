تشييد 800 ملعب للقرب بالمجالين القروي وشبه الحضري بميزانية تصل قيمتها لحوالي 600 مليون درهم ﻿

تم يومه الثلاثاء 13 فبراير 2018، في إطار التعاون بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية وتشجيعا للممارسة الرياضية بالبلاد والنهوض بأوضاع الشباب، بمقر ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض،

''شوف تيفي''

تم يومه الثلاثاء 13 فبراير 2018، في إطار التعاون بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية وتشجيعا للممارسة الرياضية بالبلاد والنهوض بأوضاع الشباب، بمقر ملحقة وزارة الداخلية بحي الرياض، التوقيع على اتفاقية تهدف إلى تحديد الإطار العام للشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشباب والرياضة وصندوق التجهيز الجماعي من أجل إنجاز برنامج بناء ملاعب للقرب بالمجالين القروي وشبه الحضري.

وحسب بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشباب والرياضة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإن، هذا البرنامج الذي سيتم إنجازه بين 2018 و2020، يتضمن بناء حوالي 800 ملعب للقرب تبلغ الميزانية الاجمالية المرصودة له حوالي 600 مليون درهم.

وأوضح البلاغ بأن هذه الاتفاقية، نصت على أن تمويل البرنامج سيتم عبر قروض ممنوحة من قبل صندوق التجهيز الجماعي للجماعات الترابية المعنية قصد إنجاز المشاريع المذكورة على أن يتم تسديدها من طرف وزارة الشباب والرياضة عبر الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

ومن خلال هذه الاتفاقية الإطار، يضيف البلاغ، تعهدت وزارة الشباب والرياضة بتحديد مكونات البرنامج بتشاور مع الجماعات الترابية المعنية والحرص على إعداد الوعاء العقاري للمشاريع المختارة بالإضافة إلى التأطير التقني وتتبع إنجاز المشاريع وضمان صيانتها.

وأكد البلاغ بأن وزارة الداخلية، ستتولى تحسيس الجماعات الترابية المعنية قصد الانخراط الفعلي في هذه المبادرة وتعبئة الوعاء العقاري اللازم، على أن تتكلف وزارة الاقتصاد والمالية بتسهيل التركيبة المالية للبرنامج وسيتولى صندوق التجهيز الجماعي تمويل المشاريع، مشيرا إلى أن هذا البرنامج وحتى ينجح سيتم إحداث لجنة للتنسيق والتتبع يرأسها وزير الشباب والرياضة وتتكون من ممثلين للأطراف المعنية.