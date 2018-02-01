 عاجل..عكس الجلسات الماضية: هذا ما قرره القاضي بعد طرد المهداوي و مثول الزفزافي أمامه ﻿
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عاجل..عكس الجلسات الماضية: هذا ما قرره القاضي بعد طرد المهداوي و مثول الزفزافي أمامه

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 18:39 عاجل..عكس الجلسات الماضية: هذا ما قرره القاضي بعد طرد المهداوي و مثول الزفزافي أمامه | بوليتيك
عاجل..عكس الجلسات الماضية: هذا ما قرره القاضي بعد طرد المهداوي و مثول الزفزافي أمامه
عكس الجلسات الماضية والتي كانت تنتهي في وقت متأخر من المساء، قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الثلاثاء، إنهاء الجلسة الخاصة بمحاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، وتأجيلها إلى غاية يوم الاثنين 19

''شوف تيفي''

عكس الجلسات الماضية والتي كانت تنتهي في وقت متأخر من المساء، قرر القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الثلاثاء، إنهاء الجلسة الخاصة بمحاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، وتأجيلها إلى غاية يوم الاثنين 19 فبراير الجاري.

وأوضح موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بأن القاضي استأنف أشغال الجلسة، وطالب المعتقلين بالعودة إلى القفص الزجاجي وأمام رفضهم، طالب رجال الأمن بجلب ناصر الزفزافي الذي مثل أمامه ووجه له السؤال : ''هل تريدون مواصلة أشغال الجلسة أم تمتنعون؟''.

وأكد الموفد بأن الزفزافي وخلال رده أشار إلى أن إدارة سجن عكاشة سلبته وباقي المعتقلين مجموعة من الوثائق، كانوا يرغبون في منحها للمحكمة، ليكرر القاضي سؤاله، إلا أن الزفزافي امتنع عن الإجابة ليتم إخراجه من القاعة.

وأشار كذلك الموفد بأن القاضي أمر بمواصلة أشغال الجلسة من خلال الاستماع إلى المعتقل حميد المهداوي، والذي عبر عن تضامنه مع الزفزافي، وشرع في الصراخ في وجه ممثل النيابة العامة بعد تدخل المحامي محمد المسعودي المكلف بالدفاع عن المعتقلين والذي قال: ''إيلا بغينا نقربلوها راه حنا نقربلوها.. راحنا تربينا في الاتحاد العام لطلبة المغرب ولكن بغينا نعاونوا المحكمة ولا ممكن نساحبوا''.

وأفاد الموفد بأن المهداوي واصل الصراخ، وعبر عن تخوفه من البقاء وحيدا في حال انسحاب هيئة الدفاع عن المعتقلين، ما دفع بالقاضي إلى طرده وإنهاء أشغال الجلسة وتأجيلها إلى غاية الاثنين المقبل.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجلسة حميد المهداوي المعتقلين الزفزافي

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