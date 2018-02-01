عــاجل:بعد تداول أنباء عن استقالته من الوداد..مسؤول التواصل بالفريق الأحمر ''طلال'' يكشف الحقيقة الكاملة ﻿

مباشرة بعد تداول أنباء تفيد باستقالته من الوداد،نفى محمد طلال أمين المال والمسؤول عن التواصل داخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، خبر تقديم استقالته بعد الأزمة التي تمر منها

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

مباشرة بعد تداول أنباء تفيد باستقالته من الوداد،نفى محمد طلال أمين المال والمسؤول عن التواصل داخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، خبر تقديم استقالته بعد الأزمة التي تمر منها القلعة الحمراء بسبب سوء النتائج.

وفي نفيه هذه الأنباء قال طلال في تصريح مقتضب لشوف تيفي، '' منين كيمرض المْريض كنبقاو معاه و مكنهربوش منو.. ديما وداد ولا عزاء للحاقدين''.

من جهة أخرى، أكدت مصادر ودادية، أن طلال وباقي أفراد المكتب المسير للنادي يتجهون نحو إصلاح ما خلفته النتائج السلبية مباشرة بعد عودة النادي من منافسات كأس العالم للأندية، موضحة أن ''الفريق الأحمر لا خوف عليه ما دام هناك رجال يحرسوه''.