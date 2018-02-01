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هاعلاش جاد أبردان مبقاش كيقدم الأخبار فدوزيم؟؟؟

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 18:22 هاعلاش جاد أبردان مبقاش كيقدم الأخبار فدوزيم؟؟؟ | إعلام وتواصل
هاعلاش جاد أبردان مبقاش كيقدم الأخبار فدوزيم؟؟؟
لاحظ العديد من المتتبعين في الآونة الأخيرة غياب الإعلامي المتألق جاد أبردان عن بلاطو أخبار القناة الثانية, ما دفع العديد من المشاهدين للتساؤل عن سبب هذا الغياب المفاجئ لهذا الوجه الإعلامي المعروف

شــــوف تيفي:

لاحظ العديد من المتتبعين في الآونة الأخيرة غياب الإعلامي المتألق جاد أبردان عن بلاطو أخبار القناة الثانية, ما دفع العديد من المشاهدين للتساؤل عن سبب هذا الغياب المفاجئ لهذا الوجه الإعلامي المعروف الذي ألفه المشاهدون لسنوات طوال وهو يطل عليهم عبر شاشة قناة عين السبع.

و في هذا الإطــار، أكد جاد أبردان في اتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن السبب الرئيسي وراء إبتعاده عن تقديم نشرة الأخبار عبر شاشة القناة الثانية راجع بالأساس لإصابته بكسر على مستوى القدم، مفندا كل ما راج من أقاويل وإشاعات حول استقالته من مديرية الأخبار.

وأضاف نفس المتحدث أنه حاليا يعمل بمكتب القناة الثانية بالرباط نظرا لقربه من مقر سكناه.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب القناة الثانية جاد أبردان بلاطو كسر دوزيم تقديم

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