 فيفا يفاجئ الرجاء مجددا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ملخص مباراه يـ ـوفتـنـوس وثــونثهــام 2-2 جنون حفيظ الدراجي | بووز

ملخص مباراه يـ ـوفتـنـوس وثــونثهــام 2-2 جنون حفيظ الدراجي

تصريح المهدي بنعطية بعد مباراة يوفونتوس 2-2 توتنهام | بووز

تصريح المهدي بنعطية بعد مباراة يوفونتوس 2-2 توتنهام

صــرخة مؤلمة لساكنة دوار مبارك بالقنيطرة..مواطنين عايشين تحت القطرة مع الطوبات وبلا مراحيض | بووز

صــرخة مؤلمة لساكنة دوار مبارك بالقنيطرة..مواطنين عايشين تحت القطرة مع الطوبات وبلا مراحيض

سيدة مُسنة من تازة مُعرضة للتشرد..صحاب الدار كيضربوني و قطعو ليا الماء و الضوء باش نخرج وخا كنخلص واجبتي هاذي 12 العام | بووز

سيدة مُسنة من تازة مُعرضة للتشرد..صحاب الدار كيضربوني و قطعو ليا الماء و الضوء باش نخرج وخا كنخلص

الرميد يعترف و يُهاجم بنكيران بطريقة غير مباشرة..كاين مشكل فحزب العدالة و التنمية و ليس هناك أي حزب مُحصن من خروج بعض قياداته بكلام يؤدي إلى أضرار حكومية | بووز

الرميد يعترف و يُهاجم بنكيران بطريقة غير مباشرة..كاين مشكل فحزب العدالة و التنمية و ليس هناك أي حزب

تيفو جماهير الرجاء الذي استوعب اللاعبون رسالته و أصبحوا يطبقونها في الملعب | بووز

تيفو جماهير الرجاء الذي استوعب اللاعبون رسالته و أصبحوا يطبقونها في الملعب

طريف.. اغنية من شاب مغربي بمناسبة عيد الحب | بووز

طريف.. اغنية من شاب مغربي بمناسبة عيد الحب

محلل bein sport ريال مدريد عاد بقوة دوري أبطال أوروبا محسوم في مدريد | بووز

محلل bein sport ريال مدريد عاد بقوة دوري أبطال أوروبا محسوم في مدريد

رسالة جد مؤثرة من زوج الصحافية اللي توفات من بعد 3 أيام من العرس ديالهم بالغاز لكل العشاق اللي غادي يحتافلو بعيد الحب + الصور | مجتمع

رسالة جد مؤثرة من زوج الصحافية اللي توفات من بعد 3 أيام من العرس ديالهم بالغاز لكل العشاق اللي غادي

ماذا يريد عمو بن كيران؟

فيفا يفاجئ الرجاء مجددا

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 18:15 فيفا يفاجئ الرجاء مجددا | سبور
فيفا يفاجئ الرجاء مجددا
توصل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم مجددا بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص نزاعه السابق مع فريق الإمارات الإماراتي والذي كان الرجاء ضم لاعبه

شوف سبور

توصل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم مجددا بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص نزاعه السابق مع فريق الإمارات الإماراتي والذي كان الرجاء ضم لاعبه حسن الطير قبل نهاية العقد الذي يربطه بالفريق الإماراتي المذكور، حسب ما ذكرته يومية المساء في عددها ليومه الثلاثاء.

وتعاقد الطير قبل ست سنوات مع الرجاء الرياضي قبل نهاية عقده مع الإمارات الإماراتي بعد إيقافه لعدة أشهر بتهمة تناوله موادا منشطة قبل تبرئته من أحد مراكز فحص المنشطات المعترف بها دوليا.

وبادر الاتحاد الدولي لكرة القدم لمراسلة الرجاء مجددا رغم أدائه مبلغ 30 ألف دولار في حساب الفريق الإماراتي الذي تكلف بإشعار فيفا بالتوصل بها لتفادي العقوبات التي كان ممكنا أن يتم تسليطها على الفريق الأخضر وبينها خصم ثلاث نقاط من رصيده الحالي.

وطلب الاتحاد الدولي من الرجاء التوصل بمبلغ 30 ألف دولار أخرى كان قضى في وقت سابق بأداء الطير لها، بعد إصداره عقوبة مالية قيمتها 60 ألف دولار تؤدى مناصفة بين الرجاء وبين اللاعب المذكور الذي اعتزل اللعب قبل سنوات.

وقالت مصادر مقربة من سعيد حسبان إنه تفاجأ بعد توصل إدارة الفريق بمراسلة من الفيفا باعتبار أن المعني بأداء المبلغ المتبقي هو الطير كما أن الفريق لا تربطه في الوقت الراهن أي صلة باللاعب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ٍسبور حسن الطير رجاء عقوبة فيفا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذه هي المهلة المحددة لإسبانيا لتفادي الإقصاء من المونديال | سبور

هذه هي المهلة المحددة لإسبانيا لتفادي الإقصاء من المونديال

بعد فوز الرجاء بالديربي.. المنخرطون دارو داكشي اللي مدارش حسبان وعطاو فلوس للعابة والأطر التقنية | سبور

بعد فوز الرجاء بالديربي.. المنخرطون دارو داكشي اللي مدارش حسبان وعطاو فلوس للعابة والأطر التقنية

جوفونتوس يفشل في تحقيق الفوز أمام توتنهام الإنجليزي | سبور

جوفونتوس يفشل في تحقيق الفوز أمام توتنهام الإنجليزي

بث مباشر : يوفنتوس - توتنهام / دوري أبطال أوروبا | سبور

بث مباشر : يوفنتوس - توتنهام / دوري أبطال أوروبا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 14 فبراير 2018 | الطقس
منذ 7 دقائق

أحوال الطقس : 14 فبراير 2018

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 فبراير 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :13 فبراير 2018 | شوف تيفي

متولي يتضامن مع بنحليب وطلال يكشف حقيقة رحيله عن الوداد | بــووز

متولي يتضامن مع بنحليب وطلال يكشف حقيقة رحيله عن الوداد

بالفيديو..1000 درهم لمليون عائلة فقيرة | شوف الصحافة

بالفيديو..1000 درهم لمليون عائلة فقيرة

﻿

آخر المستجدات

ملخص مباراه يـ ـوفتـنـوس وثــونثهــام 2-2 جنون حفيظ الدراجي | بووز
منذ 47 دقيقة

ملخص مباراه يـ ـوفتـنـوس وثــونثهــام 2-2 جنون حفيظ الدراجي

تصريح المهدي بنعطية بعد مباراة يوفونتوس 2-2 توتنهام | بووز

تصريح المهدي بنعطية بعد مباراة يوفونتوس 2-2 توتنهام

صــرخة مؤلمة لساكنة دوار مبارك بالقنيطرة..مواطنين عايشين تحت القطرة مع الطوبات وبلا مراحيض | بووز

صــرخة مؤلمة لساكنة دوار مبارك بالقنيطرة..مواطنين عايشين تحت القطرة مع الطوبات وبلا مراحيض

سيدة مُسنة من تازة مُعرضة للتشرد..صحاب الدار كيضربوني و قطعو ليا الماء و الضوء باش نخرج وخا كنخلص واجبتي هاذي 12 العام | بووز

سيدة مُسنة من تازة مُعرضة للتشرد..صحاب الدار كيضربوني و قطعو ليا الماء و الضوء باش نخرج وخا كنخلص

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.