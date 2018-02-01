فيفا يفاجئ الرجاء مجددا ﻿

توصل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم مجددا بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص نزاعه السابق مع فريق الإمارات الإماراتي والذي كان الرجاء ضم لاعبه

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توصل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم مجددا بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عن طريق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص نزاعه السابق مع فريق الإمارات الإماراتي والذي كان الرجاء ضم لاعبه حسن الطير قبل نهاية العقد الذي يربطه بالفريق الإماراتي المذكور، حسب ما ذكرته يومية المساء في عددها ليومه الثلاثاء.

وتعاقد الطير قبل ست سنوات مع الرجاء الرياضي قبل نهاية عقده مع الإمارات الإماراتي بعد إيقافه لعدة أشهر بتهمة تناوله موادا منشطة قبل تبرئته من أحد مراكز فحص المنشطات المعترف بها دوليا.

وبادر الاتحاد الدولي لكرة القدم لمراسلة الرجاء مجددا رغم أدائه مبلغ 30 ألف دولار في حساب الفريق الإماراتي الذي تكلف بإشعار فيفا بالتوصل بها لتفادي العقوبات التي كان ممكنا أن يتم تسليطها على الفريق الأخضر وبينها خصم ثلاث نقاط من رصيده الحالي.

وطلب الاتحاد الدولي من الرجاء التوصل بمبلغ 30 ألف دولار أخرى كان قضى في وقت سابق بأداء الطير لها، بعد إصداره عقوبة مالية قيمتها 60 ألف دولار تؤدى مناصفة بين الرجاء وبين اللاعب المذكور الذي اعتزل اللعب قبل سنوات.

وقالت مصادر مقربة من سعيد حسبان إنه تفاجأ بعد توصل إدارة الفريق بمراسلة من الفيفا باعتبار أن المعني بأداء المبلغ المتبقي هو الطير كما أن الفريق لا تربطه في الوقت الراهن أي صلة باللاعب.