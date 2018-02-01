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سار للمغاربة..يمكنكم الحصول على شهادة الملكية عبر الإنترنت

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 18:03 سار للمغاربة..يمكنكم الحصول على شهادة الملكية عبر الإنترنت | نت 2.0
سار للمغاربة..يمكنكم الحصول على شهادة الملكية عبر الإنترنت
أصبح بإمكان المواطنين، منذ أمس الإثنين، الحصول على وثيقة شهادة الملكية عبر الإنترنت من خلال الولوج لموقع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وهو ما يعني انتهاء مشاكل

''شوف تيفي''

أصبح بإمكان المواطنين، منذ أمس الإثنين، الحصول على وثيقة شهادة الملكية عبر الإنترنت من خلال الولوج لموقع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وهو ما يعني انتهاء مشاكل المساطر الإدارية التي كانت ضرورية للحصول على هذه الشهادة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية فإن هذه الخطوة الجديدة، تمت بتنسيق بين مختلف المحافظات العقارية، ومن خلال وضع آليات معلوماتية لضمان عمل المسطرة الجديدة بشكل سلس.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشهادة الجديدة توفر ثلاثة أنواع من المعلومات، حول الملكية العقارية موضوع السؤال، وحول صاحب الملكية والمعلومات الخاصة بحقوق صاحب الملكية وما تخوله له الشهادة.

‫شوف تيفي

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