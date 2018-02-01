انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!! ﻿

في قراءة قانونية لقضية تسريب فيديو فاضح من قلب غرفة العمليات يظهر عملية استخراج قنينة غازية من دبر شاب،كشفت الأستاذة رقية ربيعي محامية بهيئة الدارالبيضاء، يومه الثلاثاء لـ''شوف تيفي'' أنه من

شوف تيفي:

في قراءة قانونية لقضية تسريب فيديو فاضح من قلب غرفة العمليات يظهر عملية استخراج قنينة غازية من دبر شاب،كشفت الأستاذة رقية ربيعي محامية بهيئة الدارالبيضاء، يومه الثلاثاء لـ''شوف تيفي'' أنه من المحتمل أن يقضي الشاب صاحب فيديو الكانيطة عقوبة سجنية.

وأضافت المحامية، أن العقوبة السجنية في مثل هذه التهم تتراوح بين 6 أشهر و سنة سجنا نافذا حيث تم اعتقال ''م س'' بتهمة التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثـــها بمنطقة المهدية بالقنيطرة.

و كان المتهم قد اعترف بأنه لم يتعرض لأي اعتداء كما كشف سابقا في شكاية وضعها لدى المصالح الأمنية بالقنيطرة .