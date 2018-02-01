 انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد ما قاله المعلق الكبير عصام الشوالي قبل قليل عن الوداد وأشرف بنشرقي بعد مراواغاته الرائعة مع الهلال السعودي | بووز

شاهد ما قاله المعلق الكبير عصام الشوالي قبل قليل عن الوداد وأشرف بنشرقي بعد مراواغاته الرائعة مع

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!! | حوادث و حقوق

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!!

بالفيديو..بغات تنتاحر فعمارة قدام البرلمان بالرباط | بووز

بالفيديو..بغات تنتاحر فعمارة قدام البرلمان بالرباط

عـــاجل:هزة أرضية بقوة 3,5 درجة بإقليم تارودانت | مجتمع

عـــاجل:هزة أرضية بقوة 3,5 درجة بإقليم تارودانت

فيديو .. تصريح عبد الرزاق حمد الله عقب نهاية المباراة أمام استقلال الايراني | بووز

فيديو .. تصريح عبد الرزاق حمد الله عقب نهاية المباراة أمام استقلال الايراني

عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش

بالفيديو..شاهد لحظة رؤية والد عهد التميمي لإبنته في المحكمة الإسرائيلية‎ | بووز

بالفيديو..شاهد لحظة رؤية والد عهد التميمي لإبنته في المحكمة الإسرائيلية‎

بسبب بنت الستاتي..حليوة ضارب و مكملش الحفل ديالو..شوفو أشنو وقع‎ | بووز

بسبب بنت الستاتي..حليوة ضارب و مكملش الحفل ديالو..شوفو أشنو وقع‎

عاجل..العثور على طبيب أسنان ميت داخل عيادته بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على طبيب أسنان ميت داخل عيادته بمراكش

ماذا يريد عمو بن كيران؟

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!!

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 17:56 انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!! | حوادث و حقوق
انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!!
في قراءة قانونية لقضية تسريب فيديو فاضح من قلب غرفة العمليات يظهر عملية استخراج قنينة غازية من دبر شاب،كشفت الأستاذة رقية ربيعي محامية بهيئة الدارالبيضاء، يومه الثلاثاء لـ''شوف تيفي'' أنه من

شوف تيفي:

في قراءة قانونية لقضية تسريب فيديو فاضح من قلب غرفة العمليات يظهر عملية استخراج قنينة غازية من دبر شاب،كشفت الأستاذة رقية ربيعي محامية بهيئة الدارالبيضاء، يومه الثلاثاء لـ''شوف تيفي'' أنه من المحتمل أن يقضي الشاب صاحب فيديو الكانيطة عقوبة سجنية.

وأضافت المحامية، أن العقوبة السجنية في مثل هذه التهم تتراوح بين 6 أشهر و سنة سجنا نافذا حيث تم اعتقال ''م س'' بتهمة التبليغ عن جناية يعلم بعدم حدوثـــها بمنطقة المهدية بالقنيطرة.

و كان المتهم قد اعترف بأنه لم يتعرض لأي اعتداء كما كشف سابقا في شكاية وضعها لدى المصالح الأمنية بالقنيطرة . 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــــوف تيفي المغرب المهدية كانيط اعتقال الحراسة النظرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش

عاجل..العثور على طبيب أسنان ميت داخل عيادته بمراكش | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على طبيب أسنان ميت داخل عيادته بمراكش

عاجل..هذا هو جديد الفتاة اللي بغات تنتاحر بالقرب من البرلمان بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الفتاة اللي بغات تنتاحر بالقرب من البرلمان بالرباط

عاجل..مرة أخرى : الغاز ينهي حياة شخصين بالعيون | حوادث و حقوق

عاجل..مرة أخرى : الغاز ينهي حياة شخصين بالعيون

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..تطورات خطيرة في قضية فيديو الكانيطة‎ | حصاد اليوم
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..تطورات خطيرة في قضية فيديو الكانيطة‎

حصــري و بالفيديو..الإطار الوطني جمال السلامي يتكلم عن الحب في عيد الحب | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو..الإطار الوطني جمال السلامي يتكلم عن الحب في عيد الحب

بالفيديو..لموت ديال الضحك ..شوفو كيفاش عبروا المغاربة على الحب/تخربيق/ماديات/حنان/حشومة وعيب | Be Happy

بالفيديو..لموت ديال الضحك ..شوفو كيفاش عبروا المغاربة على الحب/تخربيق/ماديات/حنان/حشومة وعيب

ها علاش كيحتافل العالم بعيد الحب يوم 14 فبراير من كل سنة | واش فراسك

ها علاش كيحتافل العالم بعيد الحب يوم 14 فبراير من كل سنة

﻿

آخر المستجدات

شاهد ما قاله المعلق الكبير عصام الشوالي قبل قليل عن الوداد وأشرف بنشرقي بعد مراواغاته الرائعة مع الهلال السعودي | بووز
منذ 5 دقائق

شاهد ما قاله المعلق الكبير عصام الشوالي قبل قليل عن الوداد وأشرف بنشرقي بعد مراواغاته الرائعة مع

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!! | حوادث و حقوق

انفــراد: هاشحال غادي يدوز مول الكانيطة ديال الحبــس!!

بالفيديو..بغات تنتاحر فعمارة قدام البرلمان بالرباط | بووز

بالفيديو..بغات تنتاحر فعمارة قدام البرلمان بالرباط

عـــاجل:هزة أرضية بقوة 3,5 درجة بإقليم تارودانت | مجتمع

عـــاجل:هزة أرضية بقوة 3,5 درجة بإقليم تارودانت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.