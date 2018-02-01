الناصيري يقنع الحداد للمشاركة في مباراة الفتح الرباطي ﻿

تمكن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، من إقناع مهاجمه إسماعيل الحداد للمشاركة في مباراة يوم غد الأربعاء أمام فريق الفتح الرباطي برسم الجولة 16 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور''

تمكن سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، من إقناع مهاجمه إسماعيل الحداد للمشاركة في مباراة يوم غد الأربعاء أمام فريق الفتح الرباطي برسم الجولة 16 من منافسات البطولة الاحترافية.

وذكرت مصادر ودادية، أن الحداد طلب من الطاقم التقني وعلى رأسهم المدرب فوزي البنزرتي بإعفائه من خوض اللقاء بعد تعرضه لانتقادات قوية من طرف الجماهير الودادية على إثر الهزيمة التي تعرض لها النادي أمام الرجاء في مباراة الديربي.

ويخوض فريق الوداد مباراة قوية أمام الفتح الرباطي على أرضية ملعب مولاي الحسن بداية من الساعة 17.00 بقيادة الحكم رضوان جيد.