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عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 17:42 عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش | حوادث و حقوق
عاجل..ها شحال ديال الحبس عطاو للطبيب اللي خطف رضيع من المستشفى بمراكش
أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أحكامها الخاصة بملف اختطاف رضيع من داخل مستشفى ابن طفيل، حيث قضت بالسجن النافذ في حق المتورط الرئيسي وهو الطبيب لمدة 10

''شوف تيفي''

أصدرت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل قليل من يومه الثلاثاء، أحكامها الخاصة بملف اختطاف رضيع من داخل مستشفى ابن طفيل، حيث قضت بالسجن النافذ في حق المتورط الرئيسي وهو الطبيب لمدة 10 سنوات.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية مراكشية فإن الغرفة المذكورة، قضت بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات لكل واحدة، في حق السيدة التي تورطت في شراء الرضيع من الطبيب وفي حق والدتها.

وأكدت ذات المصادر أن المحكمة، قررت بسجن زوج السيدة المتورطة في شراء الرضيع بـ 5 سنوات نافذة، وهو نفس الحكم الصادر في حق سائقهما.

 

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المغرب شوف تيفي السجن الرضيع الاختطاف الطبيب

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