رسميا..المصـــادقة على عقد ''المدينة المستضيفة'' لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026 ﻿

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال دورة استثنائية عقدها مؤخرا بالأغلبية على عقد ''المدينة المستضيفة'' لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026.

شـــوف تيفي:

صادق المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال دورة استثنائية عقدها مؤخرا بالأغلبية على عقد ''المدينة المستضيفة'' لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026.

وأوضح بلاغ للمجلس اليوم الثلاثاء ، أن مجلس جماعة الرباط ،لجأ إلى التصويت العلني بعد دراسة النقطة المتعلقة بالمصادقة على عقد ''المدينة المستضيفة'' لترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2026، التي تم إدراجها خلال دورة استثنائية عقدها يوم 9 فبراير الجاري ،حيث أسفرت عملية التصويت عن موافقة 48 عضوا فيما رفض ثلاثة اعضاء التصويت على هذه النقطة .

واشار المصدر ذاته إلى أن عدد الاصوات المعبر عنها خلال عملية التصويت بلغ 51 صوتا فيما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين 70 عضوا .

ويربط عقد المدينة المستضيفة بين كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمدينة المستضيفة.

ويدخل العقد، حسب وثيقة للمجلس الجماعي للرباط، حيز التنفيذ عندما تقوم ''الفيفا'' والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتوقيع بالعطف على الصيغة المقترحة من لدن المدينة المستضيفة.