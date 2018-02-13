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خبر سار لعشاق أشرف حكيمي قبل موقعة باريس سان جيرمان

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 16:58 خبر سار لعشاق أشرف حكيمي قبل موقعة باريس سان جيرمان | سبور
خبر سار لعشاق أشرف حكيمي قبل موقعة باريس سان جيرمان
كشف زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسبانى ،عن قائمة تضم 24 لاعبا، استعدادا لخوض مباراة باريس سان جيرمان مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا والتي عرفت حضور أشرف

'' شوف سبور''

كشف زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسبانى ،عن قائمة تضم 24 لاعبا، استعدادا لخوض مباراة باريس سان جيرمان مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لدورى أبطال أوروبا والتي عرفت حضور أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي.

وهذه قائمة ريال مدريد :

حراسة المرمى: كيلور نافاس/ كاسيا/ موها

الدفاع: كارفخال/ راموس/ فاران/ ناتشو/ مارسيلو/ ثيو هيرنانديز/ أشرف حكيمى/ فاييخو

خط الوسط: كروس/ مودريتش/ كاسيميرو/ لورينتى/ أسينسيو/ إيسكو/ كوفاسيتش/ سيبالوس

الهجوم: رونالدو/ بنزيما/ بيل/ فاسكيز/ مايورال

وسيغيب دانى كارفخال الظهير الأيمن لريال مدريد على الرغم من وضعه فى قائمة المباراة الرسمية بسبب الإيقاف من الإتحاد الأوروبى'' يويفا''.

 

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شوف سبور المغرب ريال مدريد أشرف حكيمي

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