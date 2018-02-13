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بالصور..نقل مغاربة من ليبيا إلى المغرب بعد إنقاذهم من قوارب الموت

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 16:51 بالصور..نقل مغاربة من ليبيا إلى المغرب بعد إنقاذهم من قوارب الموت | مجتمع
بالصور..نقل مغاربة من ليبيا إلى المغرب بعد إنقاذهم من قوارب الموت
كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس، بأنه تسلم، يومه الثلاثاء، وبتنسيق مع مركز إيواء شهداء النصر بمدينة الزاوية عن إستلام 20 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المغربية، بالإضافة إلى 8 مهاجرين

''شوف تيفي''

كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس، بأنه تسلم، يومه الثلاثاء، وبتنسيق مع مركز إيواء شهداء النصر بمدينة الزاوية عن إستلام 20 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المغربية، بالإضافة إلى 8 مهاجرين من جنسيتي غامبيا و السنغال.

وأوضح الجهاز على حسابه بالفيسبوك بأن المهاجرين تم العثور عليهم على متن قارب مطاطي قبالة سواحل مدينة الزاوية، حيث قام خفر السواحل بمدينة الزاوية بإنقاذهم وتسليمهم إلى مركز إيواء شهداء النصر بمدينة الزاوية و الذي بدوره قام بتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية - فرع طرابلس و ذلك للتواصل مع السلطات المغربية لعودتهم طواعية لبلادهم المغرب جوا عبر مطار إمعيتيقة الدولي إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب الشقيق.

 

‫شوف تيفي

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