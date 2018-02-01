بعد القيل والقال.. هذا هو حكم نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الوداد ومازيمبي ﻿

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بحر الأسبوع الجاري، أن الحكم الزامبي جاني سيكازوي، هو من سيقود نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الوداد البيضاوي ومازيمبي الكونغولي، التي سيحتضنها ملعب

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أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بحر الأسبوع الجاري، أن الحكم الزامبي جاني سيكازوي، هو من سيقود نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الوداد البيضاوي ومازيمبي الكونغولي، التي سيحتضنها ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم 24 فبراير الجاري.

وأشارت الكونفدرالية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن طاقم التحكيم يتشكل أيضا من المساعدين الأنغولي إيميليانو جيرسن والجنوب إفريقي زاخيلي ثوسي سويلا.

وكان في وقت قد تقرر تعيين الحكم الشهير الغابوني بكاري جاساما الذي قاد العديد من المباريات مؤخرا، إلا أن الكونفدرالية الإفريقية غيرت الحكم.