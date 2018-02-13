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فضيحة وبالصور..بعد أطباء الكانيطة: نشطاء مغاربة كاعين بزاف بسبب قيام طبيب تجميل مغربي شهير بنشر فيدوهات وصور مثيرة للسيدات اللي كيديرو التجميل

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 16:29 فضيحة وبالصور..بعد أطباء الكانيطة: نشطاء مغاربة كاعين بزاف بسبب قيام طبيب تجميل مغربي شهير بنشر فيدوهات وصور مثيرة للسيدات اللي كيديرو التجميل | مجتمع
فضيحة وبالصور..بعد أطباء الكانيطة: نشطاء مغاربة كاعين بزاف بسبب قيام طبيب تجميل مغربي شهير بنشر فيدوهات وصور مثيرة للسيدات اللي كيديرو التجميل
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور، التي قيل إنها تعود لبث مباشر، وضعه طبيب مغربي شهير بمجال التجميل، تظهر جسم سيدة بعد خضوعه للتجميل.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور، التي قيل إنها تعود لبث مباشر، وضعه طبيب مغربي شهير بمجال التجميل، تظهر جسم سيدة بعد خضوعه للتجميل.

وأوضح نشطاء تفاعلوا مع هذا الفيديو، موضحين بأن الأمر المثير به هو محاولة إظهار جسد السيدة بطريقة تكشف عن مناطقها الحميمية، حتى تظهر بكاملة أنوثتها، وهو ما يجعلها كسلعة للعرض.

وأشار النشطاء إلى أن هذا الطبيب المعروف والشهير في المغرب، يقوم بشكل مستمر بوضع فيديوهات للسيدات اللائي تقمن بعمليات التجميل لديه، موضحين بأن الأمر يعد مخالفا للأخلاق وإن كان له هدف طبي وتجميلي.

 

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