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عـاجل: هذا ما وقع في جلسة محاكمة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 15:54 عـاجل: هذا ما وقع في جلسة محاكمة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي | دولي
عـاجل: هذا ما وقع في جلسة محاكمة الناشطة الفلسطينية عهد التميمي
أجلت محكمة ''عوفر'' العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محاكمة الشابة عهد التميمي (17 عاما)، حتى يوم 11 مارس القادم.

شـــوف تيفي: وكالات

 أجلت محكمة "عوفر" العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محاكمة الشابة عهد التميمي (17 عاما)، حتى يوم 11 مارس القادم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الحكم صدر خلال جلسة مغلقة منعت الصحافة من تغطيتها.

ونقلت الوكالة عن باسم التميمي، والد عهد التميمي، قوله، إن المحكمة مددت اعتقال ابنته عهد لـ11 مارس القادم، وحددت جلسة لوالدتها ناريمان، ونور ابنة عم عهد، في السادس من الشهر ذاته.

وأضاف أن المحكمة قدمت لائحة اتهام بحقهن، تمثلت في التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي، والاعتداء على جنود الاحتلال.

وحضر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوربية، بما فيها ألمانيا وهولندا، جلسة الاستماع كمراقبين قبل أن يطردوا مع الصحافيين.

وكانت عهد التميمي (17 عاما) قد اعتقلت هي ووالدتها، في دجنبر الماضي، إثر انتشار شريط فيديو تظهر فيه وهي تضرب جنديين إسرائيليين في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية. وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ طفولتها في مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن لعدة سنوات

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