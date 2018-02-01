عـــاجل..مشات للخليج باش تخدم كوافوة لقات راسها كتمارس الدعارة وهاشنو وقع ليها منين بغات تْهرب ﻿

قصـــة مُثيرة توصلت بها ''شوف تيفي'' لشابة مغربية وجدت نفسها في دار للدعارة بالخليج بعدما اشترت عقد عمل يمكنها من مزاولة مهنة تصفيف الشعر ''كوافورة''.

شــــوف تيفي:

قصـــة مُثيرة توصلت بها "شوف تيفي" لشابة مغربية وجدت نفسها في دار للدعارة بالخليج بعدما اشترت عقد عمل يمكنها من مزاولة مهنة تصفيف الشعر "كوافورة".

و كشفت الشابة التي تبلغ من العمر 27 سنة ، يومه الثلاثاء،أنها لم تحصل على وظيفة في المغرب و تعرفت على فتاة تشتغل في الميدان حصلت من خلالها على عقد عمل ب6 ملايين انتقلت بموجبه إلى العيش في الخليج إلا أنها تفاجأت أنها مجبرة على العمل في قاعة للمساج .

و بعد حوالي سنة،من معاناتها و صبرها،وجدت الفتاة المهاجرة نفسها ،مجبرة على ممارسة الدعارة مع زبائن الصالة التي تشتغل فيها و التي تسيرها سيدة مغربية و بعد محاولها الهروب رفض الأخيرة سليمها جواز سفرها.

سنعود لتفاصيل هذه القصة المثيرة بالفيديو .