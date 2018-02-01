الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تستعجل الإجراءات لنقل ودفن جثامين مغربية وطفليها لقوا حتفهم خنقا بدخان حريق بالإمارات ﻿

أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بأنها ربطت الاتصال بسفارة المغرب بأبوظبي والقنصلية العامة بدبي من أجل استعجال كل الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل جثامين

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بأنها ربطت الاتصال بسفارة المغرب بأبوظبي والقنصلية العامة بدبي من أجل استعجال كل الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل جثامين مواطنة مغربية وابنيها لقوا حتفهم في حريق بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودفنهم بمدينة الدار البيضاء.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أنه "فور توصلها بخبر وفاة المواطنة المغربية وابنيها، المقيمين بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، على إثر اختناق بالدخان جراء حريق وقع بالبناية التي كانوا يسكنون بها وفي إطار مواكبة مغاربة العالم الذين يوجدون في وضعية صعبة، بادرت الوزارة إلى ربط الاتصال بسفارة المغرب بأبوظبي والقنصلية العامة بدبي من أجل استعجال كل الإجراءات الإدارية اللازمة لنقل جثامين المواطنين المغاربة، ضحايا هذا الحادث، ودفنهم بمدينة الدار البيضاء".

وقد أسفر هذا الحادث أيضا عن مصرع سيدة باكستانية ورجل هندي، وإصابة ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما تعرض 10 أفراد من بينهم تسعة من العاملين بدوريات الإنقاذ وأحد العاملين بالدفاع المدني لإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، خلال قيامهم بعمليات الإنقاذ.