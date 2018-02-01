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اعتقال ثلاثة أشخاص بفاس تورطوا في تعنيف وسرقة سائح بريطاني

بتاريــخ : 13 فبراير 2018 / 13:39 اعتقال ثلاثة أشخاص بفاس تورطوا في تعنيف وسرقة سائح بريطاني | حوادث و حقوق
اعتقال ثلاثة أشخاص بفاس تورطوا في تعنيف وسرقة سائح بريطاني
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس الاثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء أمس الاثنين، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بمحاولة السرقة بالعنف استهدفت سائحا أجنبيا من جنسية بريطانية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن قد سجلت في الرابع من فبراير الجاري شكاية سائح بريطاني تتعلق بمحاولة السرقة بالعنف كان قد تعرض لها بالقرب من ساحة "أبي الجنود" بمدينة فاس، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة عن تشخيص هوية الفاعل الرئيسي وتوقيفه، كما تم ضبط شخصين آخرين يشتبه في مشاركتهما في الأعمال التحضيرية لارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وأشارت المديرية العامة إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم على التوالي تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين، وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المشتبه بهم المديرية العامة للأمن الوطني

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